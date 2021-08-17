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Беленюк похвастался олимпийским золотом перед Гордоном: известный журналист был в ребяческом восторге

Фотографии, на которые без улыбки смотреть невозможно
Борьба
11:52
Беленюк похвастался олимпийским золотом перед Гордоном: известный журналист был в ребяческом восторге
Фото: Instagram Гордона

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк встретился с известным журналистом и блогером Дмитрием Гордоном. Об этом Гордон сообщил в Instagram.

Спортсмен и журналист сделали несколько совместных и очень позитивных снимков:

 

Напомним, ранее Гордон признался в любви к российскому экс-чемпиону UFC.

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Теги

Жан Беленюк Дмитрий Гордон

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