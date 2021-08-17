Шовковский – о скандале с Беленюком: «Для кого-то собственная бездарность ближе чужого успеха!»
Беленюк похвастался олимпийским золотом перед Гордоном: известный журналист был в ребяческом восторге
Фотографии, на которые без улыбки смотреть невозможно
11:52
Фото: Instagram Гордона
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк встретился с известным журналистом и блогером Дмитрием Гордоном. Об этом Гордон сообщил в Instagram.
Спортсмен и журналист сделали несколько совместных и очень позитивных снимков:
Напомним, ранее Гордон признался в любви к российскому экс-чемпиону UFC.