Беленюк похвастался олимпийским золотом перед Гордоном: известный журналист был в ребяческом восторге

Фотографии, на которые без улыбки смотреть невозможно

Фото: Instagram Гордона

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк встретился с известным журналистом и блогером Дмитрием Гордоном. Об этом Гордон сообщил в Instagram.

Спортсмен и журналист сделали несколько совместных и очень позитивных снимков:

Напомним, ранее Гордон признался в любви к российскому экс-чемпиону UFC.