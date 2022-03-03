Владимир Кличко: «Необходимо остановить российскую агрессию, чтобы она не распространилась на весь мир»
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Укриану: «Мы тебя встретим»
Без международных соревнований времени же много
15:14
Фото: Facebook
Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк в своем Instagram отреагировал на отстранение россиян от соревнованийпо борьбе, поддев двукратного победителя Игр Романа Власова:
В этому году чемпионатов россии будет много.
Рома Власов, у тебя сейчас и времени свободного больше будет. Если предложат сесть в танк и ехать нас «спасать», не отказывайся, мы тебя встретим.
Ранее Беленюк заявил, что был бы не против плюнуть в лицо и набить морду Власову.