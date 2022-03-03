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Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Укриану: «Мы тебя встретим»

Без международных соревнований времени же много
Борьба
15:14
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Укриану: «Мы тебя встретим»
Фото: Facebook

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк в своем Instagram отреагировал на отстранение россиян от соревнованийпо борьбе, поддев двукратного победителя Игр Романа Власова:

В этому году чемпионатов россии будет много.

Рома Власов, у тебя сейчас и времени свободного больше будет. Если предложат сесть в танк и ехать нас «спасать», не отказывайся, мы тебя встретим.

Ранее Беленюк заявил, что был бы не против плюнуть в лицо и набить морду Власову.

Олег Шумейко-младший
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