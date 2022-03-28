Ребров: «путин проиграл, а проигрывать он не умеет. Реакцию этого маразматика мы не знаем, остается молиться за Украину»
Беленюк просит у Турции «Байрактары»
Украине нужно эффективное оружие по уничтожению рашисткой техники
17:27
Фото: НОК Украины
Олимпийский чемпион Жан Беленюк в своем Instagram обратился к экс-игроку «Галатасарая» Севкету Чандару с просьбой о поставке украинской армии «Байрактаров», которые являются эффективным оружием по уничтожению военной техники российских террористов:
Процес пішов.
Привіт, нам потрібні «Байрактари». Ми були б вдячні, якщо знайдеться ще дронів для України.
Беленюк ранее рассказал о своем отношение к фашисту владимиру путину.
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