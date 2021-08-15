Беленюк рассказал, планирует ли ехать на Олимпийские игры-2024

В Токио-2020 борец принес Украине единственную золотую медаль

Жан Беленюк / Фото: gettyimages.com

Олимпийский чемпион Жан Беленюк в эфире «Радио Свобода» рассказал, планирует ли он ехать на Олимпийские игры-2024:

«Я не исключаю такого. Не исключаю, абсолютно».

Кроме того, спортсмен заявил, что сейчас многое делается в контексте подготовки к следующей Олимпиаде:

«И инфраструктурные объекты начали строить, и на эту Олимпиаду был заложен рекордный бюджет – больше чем 7 млрд гривен для того, чтобы и подготовить спортсменов, и наградить призеров после Олимпиады. У нас есть еще Паралимпийские игры и Дефлимпийские игры в этом году. Поэтому, действительно, объем работы довольно большой».

На Олимпиаде в Токио-2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.

Напомним, недавно борец подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка.