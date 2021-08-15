Беленюк подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка
Беленюк рассказал, планирует ли ехать на Олимпийские игры-2024
В Токио-2020 борец принес Украине единственную золотую медаль
11:57
Жан Беленюк / Фото: gettyimages.com
Олимпийский чемпион Жан Беленюк в эфире «Радио Свобода» рассказал, планирует ли он ехать на Олимпийские игры-2024:
«Я не исключаю такого. Не исключаю, абсолютно».
Кроме того, спортсмен заявил, что сейчас многое делается в контексте подготовки к следующей Олимпиаде:
«И инфраструктурные объекты начали строить, и на эту Олимпиаду был заложен рекордный бюджет – больше чем 7 млрд гривен для того, чтобы и подготовить спортсменов, и наградить призеров после Олимпиады. У нас есть еще Паралимпийские игры и Дефлимпийские игры в этом году. Поэтому, действительно, объем работы довольно большой».
На Олимпиаде в Токио-2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.
Напомним, недавно борец подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка.