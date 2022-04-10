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Беленюк: «Российский дзюдоист пишет о трех двойниках Зеленского – такой бред, а россияне лайкают и восхищаются»

«Классик» считает, что русские расценивают войну в Украине как трамплин во власть
Борьба
10 апреля 23:00
Беленюк: «Российский дзюдоист пишет о трех двойниках Зеленского – такой бред, а россияне лайкают и восхищаются»
Беленюк, Зеленский и Зантарая / Фото: Facebook

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о бывших спортсменах, которые используют войну в качестве инструмента обустройства политической карьеры:

Двухкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов из школы Александра Карелина. Да и сам Карелин удивил заявлением, что если бы Россия не напала на Украину, то мы бы напали на них. Они просто являются инструментом в машине пропаганды. К тому же, мне кажется, Власов метит в списки «Единой России» и поэтому публикует данный бред.

Есть еще российский дзюдоист Дмитрий Носов, он действующий депутат Госдумы. В первый день войны он опубликовал бредовый пост, который рассчитан на полоумного человека. Носов там написал о трех двойниках Зеленского, еще так интересно сформулировал: «Я уверен в этой информации не на 100 процентов, но на 60 точно». В этот бред даже мой пес не поверит, а россияне лайкают и восхищаются.

Беленюк поддержал решение Александра Усика уехать из Украины.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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