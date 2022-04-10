Беленюк: «Российский дзюдоист пишет о трех двойниках Зеленского – такой бред, а россияне лайкают и восхищаются»

Беленюк, Зеленский и Зантарая / Фото: Facebook

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о бывших спортсменах, которые используют войну в качестве инструмента обустройства политической карьеры:



Есть еще российский дзюдоист Дмитрий Носов, он действующий депутат Госдумы. В первый день войны он опубликовал бредовый пост, который рассчитан на полоумного человека. Носов там написал о трех двойниках Зеленского, еще так интересно сформулировал: «Я уверен в этой информации не на 100 процентов, но на 60 точно». В этот бред даже мой пес не поверит, а россияне лайкают и восхищаются.