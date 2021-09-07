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Беленюк: «Сейчас узнаваемость сумасшедшая»
Жан рассказал как из-за своей популярности опоздал на заседание парламента
14:54
Жан Беленюк / Фото: LIGA.net
Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал о значении своей победы в Токио.
«Пока сложно сказать. Но сейчас узнаваемость сумасшедшая. Мы были с Дашей Белодед на праздновании Дня Независимости. Я опоздал на сессию, где голосовали за большой государственный герб. Мы просто не могли пройти – люди даже бежали рядом и просили сделать с ними фото.
Я понимаю, что без этого никак. Еще такой момент – пока ты идешь, то более или менее нормально. Но как только ты останавливаешься и кто-то начинает с тобой фотографироваться, то сбегаются все, кто вокруг.
Некоторые люди узнают, хотят фото, но где-то стесняются сделать первый шаг. А когда видят, что первый пошел, то за ним уже все подтягиваются».
Напомним, ранее Беленюк показал свой экстремальный отдых.
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