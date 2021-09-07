Беленюк: «Сейчас узнаваемость сумасшедшая»

Жан Беленюк / Фото: LIGA.net

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал о значении своей победы в Токио.



Я понимаю, что без этого никак. Еще такой момент – пока ты идешь, то более или менее нормально. Но как только ты останавливаешься и кто-то начинает с тобой фотографироваться, то сбегаются все, кто вокруг.

Некоторые люди узнают, хотят фото, но где-то стесняются сделать первый шаг. А когда видят, что первый пошел, то за ним уже все подтягиваются».