Беленюк вступился за Магучих: «Я против травли 19-летнего ребенка. Ярослава – герой и патриот Украины»
Беленюк: «Стараюсь максимально эффективно решать проблемы украинских спортсменов»
Олимпийский чемпион – о своих амбициях в политике
14:21
Фото: Facebook Беленюка
Олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал о своих целях в политической карьере:
«Олимпиада – это высший уровень спортивных соревнований. В политике пока я не нахожусь на высшем уровне: не езжу с какими-то переговорами в другие страны и так далее. Возможно, это будет в будущем, но пока я на уровне Украины стараюсь максимально эффективно решать проблемы украинских спортсменов. Занимаюсь как принятием законопроектов, так и непосредственно их обращениями ко мне.
Меня, думаю, процентов 99 спортсменов знают, постоянно обращаются. Несмотря на свою узнаваемость, на возможности, стараюсь эффективно решать их вопросы».
Напомним, ранее Беленюк заступился за Ярославу Магучих.