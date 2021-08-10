Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0:0 Перед началом овертайма
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Ференцварош -:- Запланирован
20:30 Шахтер - Генк -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Олимпиакос -:- Запланирован
21:00 Митьюлланд - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Монако - Спарта Прага -:- Запланирован
21:30 Янг Бойз - Клуж -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Спартак Москва -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0:0 Перед началом овертайма
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай -:- Запланирован

Беленюк: «Стараюсь максимально эффективно решать проблемы украинских спортсменов»

Олимпийский чемпион – о своих амбициях в политике
Борьба
14:21
Беленюк: «Стараюсь максимально эффективно решать проблемы украинских спортсменов»
Фото: Facebook Беленюка

Олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал о своих целях в политической карьере:

«Олимпиада – это высший уровень спортивных соревнований. В политике пока я не нахожусь на высшем уровне: не езжу с какими-то переговорами в другие страны и так далее. Возможно, это будет в будущем, но пока я на уровне Украины стараюсь максимально эффективно решать проблемы украинских спортсменов. Занимаюсь как принятием законопроектов, так и непосредственно их обращениями ко мне.

Меня, думаю, процентов 99 спортсменов знают, постоянно обращаются. Несмотря на свою узнаваемость, на возможности, стараюсь эффективно решать их вопросы».


Напомним, ранее Беленюк заступился за Ярославу Магучих.

Источник: suspilne.media Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жан Беленюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Беленюк вступился за Магучих: «Я против травли 19-летнего ребенка. Ярослава – герой и патриот Украины»
Беленюк вступился за Магучих: «Я против травли 19-летнего ребенка. Ярослава – герой и патриот Украины»
Борьба
9 августа 18:09
7
Известна тройка украинских олимпийцев, больше всех заработавших в Токио-2020
Известна тройка украинских олимпийцев, больше всех заработавших в Токио-2020
Olympics Токио-2020
9 августа 12:50
Беленюк: «Можно было сотрудников Министерства оставить работать, а тренерам дать возможность готовить спортсменов»
Беленюк: «Можно было сотрудников Министерства оставить работать, а тренерам дать возможность готовить спортсменов»
Борьба
9 августа 12:37
Это худшая Олимпиада в истории Украины? По цифрам – да, по ощущением – не совсем
Аналитика
Это худшая Олимпиада в истории Украины? По цифрам – да, по ощущением – не совсем
Olympics Токио-2020
8 августа 12:02
12
Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Olympics Токио-2020
6 августа 23:00
Беленюк: «Надеюсь, что мое золото будет не последним для Украины на этих Играх»
Беленюк: «Надеюсь, что мое золото будет не последним для Украины на этих Играх»
Olympics Токио-2020
6 августа 22:50

Новости: Борьба

Беленюк: «Стараюсь максимально эффективно решать проблемы украинских спортсменов»
Беленюк: «Стараюсь максимально эффективно решать проблемы украинских спортсменов»
14:21
Беленюк вступился за Магучих: «Я против травли 19-летнего ребенка. Ярослава – герой и патриот Украины»
Беленюк вступился за Магучих: «Я против травли 19-летнего ребенка. Ярослава – герой и патриот Украины»
9 августа 18:09
Беленюк: «Можно было сотрудников Министерства оставить работать, а тренерам дать возможность готовить спортсменов»
Беленюк: «Можно было сотрудников Министерства оставить работать, а тренерам дать возможность готовить спортсменов»
9 августа 12:37
Украинка с боем пробилась в бронзовый финал Олимпиады, но там болезненно уступила
Украинка с боем пробилась в бронзовый финал Олимпиады, но там болезненно уступила
Токио-2020
7 августа 15:37
Ливач без проблем вышла в «бронзовый финал» Олимпийских игр в Токио
Ливач без проблем вышла в «бронзовый финал» Олимпийских игр в Токио
Токио-2020
7 августа 12:59
Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»
Токио-2020
6 августа 23:00
Беленюк: «Надеюсь, что мое золото будет не последним для Украины на этих Играх»
Беленюк: «Надеюсь, что мое золото будет не последним для Украины на этих Играх»
Токио-2020
6 августа 22:50
Беленюк: «Не в контексте, почему тренера Килипко не допустили на соревнования, но это неправильно»
Беленюк: «Не в контексте, почему тренера Килипко не допустили на соревнования, но это неправильно»
Токио-2020
6 августа 17:20
Невероятная победа на последних секундах от американского борца над титулованным Петриашвили в финале Токио-2020
Невероятная победа на последних секундах от американского борца над титулованным Петриашвили в финале Токио-2020
Токио-2020
6 августа 14:58
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
26
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
24
Все новости