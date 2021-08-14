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Беленюк: «У нас есть дурная привычка – некоторые чиновники воспринимают ОИ как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну»

Чемпион Токио-2020 – о вопросе относительно состава от Украины на Олимпиаде
Борьба
09:21
Беленюк: «У нас есть дурная привычка – некоторые чиновники воспринимают ОИ как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну»
Жан Беленюк / Фото - gettyimages
Олимпийский чемпион-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что будет вести разбирательство относительно состава делегации от Украины на Играх в Токио. 

«Это известная история. Я уже направил соответствующие обращения в министерство молодежи и спорта, чтобы узнать состав делегаций поименно и функционал каждого делегата. У нас есть дурная привычка – некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть.  При этом не ставятся в приоритете нужды самих спортсменов. А делегация направляется для того, чтобы спортсмены непосредственно на соревнованиях могли в комфортных условиях готовиться к своим выступлениям».


«Именно с такой ситуацией мы столкнулись относительно девушки, прыгающей с шестом, которая трижды слезно просила, чтобы ее тренера взяли на ОИ. Это технический вид спорта, каждое указание, подсказка имеет вес. К тому же она выиграла чемпионат Украины с национальным рекордом 4,70 м и имела большие шансы попасть в тройку призеров Олимпиады. А в данной ситуации она заняла 5-е место.  Конечно, мы будем разбирать эту ситуацию. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, к сожалению, ее не услышал. Мы видели ее эмоциональную речь, когда она стояла в слезах».


Накануне Беленюк сообщил, что в центре столицы Украины неизвестные намерены были спровоцировать с ним конфликт, оскорбляя его расистскими высказываниями.
Владимир Кириченко
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Жан Беленюк

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