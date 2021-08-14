Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»
Беленюк: «У нас есть дурная привычка – некоторые чиновники воспринимают ОИ как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну»
Чемпион Токио-2020 – о вопросе относительно состава от Украины на Олимпиаде
09:21
Жан Беленюк / Фото - gettyimagesОлимпийский чемпион-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что будет вести разбирательство относительно состава делегации от Украины на Играх в Токио.
«Это известная история. Я уже направил соответствующие обращения в министерство молодежи и спорта, чтобы узнать состав делегаций поименно и функционал каждого делегата. У нас есть дурная привычка – некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть. При этом не ставятся в приоритете нужды самих спортсменов. А делегация направляется для того, чтобы спортсмены непосредственно на соревнованиях могли в комфортных условиях готовиться к своим выступлениям».
«Именно с такой ситуацией мы столкнулись относительно девушки, прыгающей с шестом, которая трижды слезно просила, чтобы ее тренера взяли на ОИ. Это технический вид спорта, каждое указание, подсказка имеет вес. К тому же она выиграла чемпионат Украины с национальным рекордом 4,70 м и имела большие шансы попасть в тройку призеров Олимпиады. А в данной ситуации она заняла 5-е место. Конечно, мы будем разбирать эту ситуацию. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, к сожалению, ее не услышал. Мы видели ее эмоциональную речь, когда она стояла в слезах».
Накануне Беленюк сообщил, что в центре столицы Украины неизвестные намерены были спровоцировать с ним конфликт, оскорбляя его расистскими высказываниями.