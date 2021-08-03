Беленюк максимально уверенно вышел в золотой финал Олимпийских игр

Украинец одержал волевую победу над молодым соперником

Жан Беленюк / фото - Getty Images

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио, Бразилия, Жан Беленюк вышел в финал Игр-2020 в весовой категории до 87 килограмм.

Украинец победил призера чемпионата мира среди борцов до 23 лет Ивана Хуклека из Хорватии со счетом 7:1.

Первый балл заработал хорват, Жану удалось перехватить инициативу во второй половине схватки. У Беленюка прошла атака из партера на 4 бала, а затем Жан совершил накат и уже не уступал.