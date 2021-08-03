Наши медальные надежды. Расписание полуфиналов Беленюка, Насибова и Коляденко
Беленюк максимально уверенно вышел в золотой финал Олимпийских игр
Украинец одержал волевую победу над молодым соперником
3 августа 13:11
Жан Беленюк / фото - Getty Images
Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио, Бразилия, Жан Беленюк вышел в финал Игр-2020 в весовой категории до 87 килограмм.
Украинец победил призера чемпионата мира среди борцов до 23 лет Ивана Хуклека из Хорватии со счетом 7:1.
Первый балл заработал хорват, Жану удалось перехватить инициативу во второй половине схватки. У Беленюка прошла атака из партера на 4 бала, а затем Жан совершил накат и уже не уступал.
В финале, который состоится 4 августа, украинцу будет противостоять венгр Виктор Лоринц.
Букмекеры уверен, что Беленюк принесет Украине первое золото в Токио.
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