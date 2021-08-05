«Все титулы завоеваны». Беленюк высказался о завершении карьеры
Беленюк «вдарил гопака» после завоевания олимпийского золота
Жан стал лучшим в весовой категории до 86 килограмм
5 августа 10:44
Жан Беленюк / фото - Getty Images
Олимпийский чемпион Игр-2020 Жан Беленюк после завоевания золотой медали в Токио отпраздновал ее своим фирменным способом.
В весовой категории до 86 килограмм борец побели представителя Венгрии Виктора Лоринца. После фиксирования результата украинец с сине-желтым флагом станцевал гопак.
Видео «золотой» схватки Беленюка.
После победы Жан признался, что травмировался незадолго от старта Игр.