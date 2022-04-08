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Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»

Рашисты разрушили борцовский зал в Ирпене
Борьба
08 апреля 09:35
Беленюк: «Все, к чему прикасается русский мир, превращается в говно»
Фото: Facebook

Олимпийский чемпион Жан Беленюк в своем Instagram опубликовал видео, на котором показано состояние борцовского зала в Ирпене после прихода «русского мира»:

Все, к чему прикасается «русский мир», превращается в говно.

Борцам из россии и беларуси пламенный привет. Приезжайте на сборы, зал для вас есть ваши же подготовили.

Беленюк был озадачен тем, что мародеры из рф продают украинскую спортивную форму.

Олег Шумейко-младший
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