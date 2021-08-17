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Беленюк: «Все в Украине точно знают, что Путин – убийца, что его политика убивает молодых ребят»

Олимпийский чемпион-2020 – о президенте России
Борьба
18:21
Беленюк: «Все в Украине точно знают, что Путин – убийца, что его политика убивает молодых ребят»
Жан Беленюк / Фото - Facebook
Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк в интервью YouTube-каналу Алеси Бацман высказался о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Вы бы хотели вызвать на ковер Путина и побороть его, хоть виды борьбы у вас разные, но тем не менее?

«Такой вопрос. Если это помогло бы моей стране, я бы боролся с ним днями напролет. И я уверен – победил бы».


Чтобы вы сказали ему, если бы увидели? Я спрашиваю, как гражданина Украины, а не политика.

«Если я скажу, условно: «Убирайся из Крыма, убирайся с Донбасса», это же не говорит о том, что завтра он примет решение оттуда уйти.  Я получаю удовольствие от того, что дает в итоге определенный результат. А это вряд ли даст какой-то результат, поэтому я не вижу смысла подобного общения. По сути из-за этого человека мы не имеем возможности тренироваться в лучшем месте подготовки украинских спортсменов – в Крыму. У нас там отличная в Евпатории база для паралимпийцев, у нас огромное количество различных баз – в Алуште, в Ялте. Мы все это потеряли, мы не имеем возможности там тренироваться. Мы потеряли огромное количество военнослужащих наших. Это слезы и горе огромного количества матерей и отцов. То есть, мы многое потеряли из-за политики Кремля. Нам нужно делать все, чтобы в итоге на финише мы оказались победителями».


А вы бы могли повторить слова Джо Байдена, сказать Путину, что он убийца?

«Это, наверное, все знают. Все в Украине точно знают, что он убийца, что его политика убивает молодых ребят – как с одной, так и с другой стороны, не только в Украине».


Накануне Беленюк ответил на оскорбительные слова российской пропагандистки Ольги Скабеевой в свой адрес.
Владимир Кириченко
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Теги

Жан Беленюк Сборная Украины (греко-римская борьба) Владимир Путин

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