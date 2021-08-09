Беленюк: «Можно было сотрудников Министерства оставить работать, а тренерам дать возможность готовить спортсменов»
Беленюк вступился за Магучих: «Я против травли 19-летнего ребенка. Ярослава – герой и патриот Украины»
Олимпийский чемпион уверен, что в действиях прыгуньи не нужно искать политического подтекста
18:09
Жан Беленюк / Фото: Getty Images
Обладатель единственного золота Украины на Олимпиаде в Токио, Япония, Жан Беленюк выступил в поддержку Ярославы Магучих, которую критикуют за фото с представительницей ОКР Марией Ласицкене:
Во-первых, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что Ярослава Могучих является патриотом Украины. Она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, я однозначно против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов. Думаю, что проблема заключается именно в этом.
Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и находишься в состоянии эйфории. Она искренне обняла конкурентку, с которой они соревновались.
Напомним, что бронзового призера Игр-2020 в прыжках в высоту поддержали также президент БК «Днепр» и каратист Станислав Горуна.