Беленюк: «Я был разочарован поддержкой войны в Украине российскими спортсменами»

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Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк высказался о отношении российских спортсменов к войне в Украине:



Я был разочарован большинством российских спортсменов. Я особо ни с кем не контактировал, но был ряд спортсменов, с которыми мы поддерживали определенные отношения на соревнованиях. Я был очень неприятно удивлен, увидев в инстаграме их повальную поддержку войны в Украине. Они размещали публикации с буквой Z и георгиевскими ленточками.