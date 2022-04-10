Беленюк поддержал решение Усика покинуть Украину
Беленюк: «Я был разочарован поддержкой войны в Украине российскими спортсменами»
Олимпийский чемпион также заявил, что нейтралитет в данном вопросе равен содействию
20:45
Фото: Facebook
Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк высказался о отношении российских спортсменов к войне в Украине:
У всех могу быть разные причины, но большинство просто боятся. Одни закрывают глаза, потому что им так выгодно, другие переживают за родственников, оставшихся в России, третьи переживают за осуждение внутри государства. Я же не знаю, возможно, Миранчук планирует жить в России после окончания европейской карьеры. Но в любом случае, позиция нейтралитета в этой ситуации, это то же самое, что и поддержка российской агрессии.
Я был разочарован большинством российских спортсменов. Я особо ни с кем не контактировал, но был ряд спортсменов, с которыми мы поддерживали определенные отношения на соревнованиях. Я был очень неприятно удивлен, увидев в инстаграме их повальную поддержку войны в Украине. Они размещали публикации с буквой Z и георгиевскими ленточками.
Также Беленюк поддержал решение Александра Усика уехать из Украины.