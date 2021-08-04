Беленюк: «Я тяжело травмировался за три недели до Олимпиады и точно не знал, буду ли я участвовать»

Жан Беленюк / Фото: getty images

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк в эфире UA: Перший рассказал о своей победе в финале главного турнира в карьере.



Спасибо всем украинцам, всем кто поддерживал и верил в меня, поскольку было очень сложно (плачет, - ред). Прошу прощение за слезы. Так получилось, что концовка этого пути была очень сложная. Я тяжело травмировался за три недели до Олимпийских игр и точно не знал, буду ли я участвовать. Только вера моего тренера дала мне возможность реализовать свою мечту. Спасибо ему, моей маме и всем кто поддерживал и молился, кто ждал. Я поздравляю всю Украину с этой медалью.

Я на эмоциях не хочу делать никаких громких заявлений. Мне нужно все обдумать, наконец нужно отдохнуть и заняться своей политической деятельностью. Сейчас я могу посвятить этому свое время».