Беленюк: «За 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде у меня впервые в жизни вылетает плечо»

Жан Беленюк / фото - Reuters

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в Facebook рассказал о своей травме перед Олимпийскими Играми-2020 в Токио (Япония).

Последние 3 недели в очередной раз меня заставили убедиться в правильности этих слов!

Итак, ровно за 3 недели до первого дня моей борьбы на Олимпиаде, а именно 12-го июля, на вечерней ковровой тренировке, в, казалось бы, абсолютно безобидной, «рабочей» ситуации, Я неудачно приземляюсь локтем на мат (возможно место приземления было мокрое от пота, и локоть проскользнул, до сих пор недоумеваю как это могло произойти) и у меня впервые в жизни вылетает плечо из суставной сумки, медицинской терминологией - вывих плеча… Я сразу же понял что произошло, такое не раз наблюдал вживую на соревнованиях и тренировках у спортсменов, но никогда бы не подумал, что подобная ситуация может сложиться со мной накануне самого важного страта моей жизни… все пять лет подготовки сразу пролетели перед глазами, миллион мыслей в голове, а главное - боль от непривычного положения плечевой кости вне сустава!!! Сразу же вокруг меня собрались тренеры, наш доктор Наташа, все, естественно, были шокированы.. кто-то сразу побежал вызывать скорую, в таких ситуациях начинается суматоха, сами понимаете, олимпийская надежда травмировалась…Я не помню как (по моей версии оно само стало обратно, но существует еще версия, что это произошло после небольших манипуляций доктора и одного из дежурных тренеров) и через сколько плечо стало на своё место.. мне показалось, что прошло от одной минуты до двух, и в этом промежутке, совсем не понимал, как терпеть эту боль до приезда скорой…

После того, как все было уже на своем месте, мне помогли добраться до кушетки, уложили на нее, Наташа уколола что-то из обезболивающих и дала мне понюхать нашатырный спирт, как-то все заметили бледность на моем лице.. И действительно, меня начало тошнить в какой-то момент. Короче, после десятков звонков разным людям, которые должны были дать профессиональные рекомендации, решено было ехать сразу же делать МРТ плечевого сустава. Мне надели бандаж (за неделю до этого, представитель сборной Армении потянул локоть и у него был подходящий для меня бандаж, которым он со мной поделился) положили лед и мы уехали. Через пару часов были результаты томографии, но запись к докторам, для расшифровки написанного, была лишь на утро.

Ночь, естественно, была у меня бессонная, даже не из-за того что был отёк и плечо «ныло», а из-за предстоящего на утро вердикта врачей. А описание, на первый взгляд, человеку не понимающему особо в травматологии, не сулило ничего хорошего, сплошные разрывы, надрывы да бурситы…

Утром мы с тренером и Наташей поехали к двум специалистам (всегда так делаем для получения альтернативных точек зрения). Оба врача были примерно единогласны в своих выводах - ничегокритичного нет, если вкратце, то у меня оторвалась суставная губа и есть два решения проблемы, либо 6 недель носить бандаж и тогда высокая вероятность, что «по свежему» она заживет без оперативного вмешательства, либо операция и потом - тех же 6 недель реабилитации…

После этого, когда они узнавали, что у нас нет шести недель, у нас ровно 21 день до моего выхода на ковер олимпийского турнира, они замолкали на некоторое время, очевидно подыскивали необходимые слова, а за тем, пытались пояснить, что так быстро регенерация тканей не происходит и что с таким плечом меня не должны пустить на ковёр, что плечо может обратно выскочить в любой момент и это чистая авантюра и что здоровье важнее… Их выводы, как можете заметить, были не особо утешительные для меня…

По дороге на базу, в машине собрался мини-консилиум, в составе моего тренера, доктора и меня, где собственно Я ничего не решал и вообще недоумевал от всего происходящего и услышанного, но при этом все воспринимал как данность! Единственное, что меня успокаивало, так это спокойствие моего тренера, он сказал следующее: «все нормально сейчас займемся разработкой плеча у нас время еще есть, конечно чуть график и режим подготовки придется изменить, но возможно это и к лучшему». То есть, никаких сомнений, в отличие от меня, в вопросе моей возможности выступить на олимпиаде у него не было! Врач его полностью поддержала, сказав, что Я молодой и у меня должно быть сумасшедшая регенерация. Я же в этот момент даже не знал что и сказать, оптимизм этих людей явно диссонировал с заключениями врачей и с моими собственными ощущениями (снимая на время бандаж понимал, что руку выше 90 градусов вперед поднять не могу, футболку снять/одеть без помощи не могу, поднос в столовой держать не могу) по приезду на базу Шацких мне сказал, что у меня через час кардио-тренировка, чтобы шел готовиться. В этот момент Я понял, мне просто нужно отпустить ситуацию, делать все что говорит мне тренер, а там, что будет - то и будет, в крайнем случае, за пять дней до старта есть возможность замены спортсмена.

И с этого же дня пошла реабилитация! Я занимался своей рукой практически целый день! Сюда входили реабилитационные процедуры на самой базе ( магниты / лазеры) дважды в день! Уколы снимающие воспаление и обезболивающие. Отдельно, работа с Владимировичем - комплекс упражнений для разработки и сохранение мышечного тонуса плеча, тоже дважды в день. У него у самого были подобные проблемы с плечом, он в курсе как это делается! Отдельно тренировки для поддержания общей формы! Делал все что мог, учитывая новые вводные.. все упиралось лишь в ограниченное время до начала старта! Решили так - первая неделя в бандаже, не сильно нагружаем руку, чтобы чуть спало воспаление. Вторая неделя уже без бандажа закачиваем и восстанавливаем, наблюдая за состоянием и непосредственно в Токио выходим на ковер для спаррингов, там у нас как раз есть 7 дней до старта.

Самое сложное во всей ситуации, что ты находишься в абсолютно подвешенном состоянии! Я естественно никому старался не рассказывать о произошедшем, поэтому сложно было воспринимать смс и разговоры типа: «ну что ты, Чемп, порви там всех, мы в тебя верим, нужно забирать своё золото!» - лежа на кровати , со льдом на плече и не возможностью дотянуться больной рукой до чего бы то ни было, лежащего чуть выше чем возможность поднятия руки… Я думал: «Господи, хорошо, что эти люди меня сейчас не видят, они бы сильно удивились моим состоянием» Плюс к этому, мне как воздух нужна была эта медаль, и возможности, в случае провала, списать всё на травму или на что-либо еще у меня не было! Меня бы порвали на британский флаг, прекрасно это понимал - депутат, полез в спорт, повезли по блату, да еще и не дал другому спортсмену возможности себя проявить! Короче, непаханое поле для полета журналистской мысли.

Но мы шли дальше! Придерживаясь вышеупомянутого плана, практически без изменений, мы прошли этот путь. Прогресс ощущался практически с каждым днем. На последнем этапе, когда начал выходить на ковёр, тренировался лишь с Владимировичем, он меня больше никому не доверял! И даже разминка в соревновательные дни, непосредственно перед выходом на ковер, проходила только с ним. Кроме того, уже в Токио мною начал заниматься врач нашей делегации Варвинский Александр Павлович, за что ему отдельно приношу большую благодарность! Каждый вечер мы с ним встречались для различных процедур и врачебных манипуляций, что не могло не дать свой позитивный эффект!

Ко дню старта уже мог поднять руку вверх где-то на 160 градусов + естественно, обезболивающие и противовоспалительные за пару часов до борьбы.

В общем, результат вам известен! Видимо эта ситуация была послана мне свыше… Для чего?! Не знаю… Но, могу сказать с уверенностью на 100%, она сделала меня сильнее!

Возможно только с такой концентрацией на процессе подготовки у меня появлялась возможность стать Олимпийским Чемпионом.

Спасибо всем кто был рядом! Особенно моему тренеру и маме и близким друзьям».