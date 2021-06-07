Беленюк ответил на претензии Новикова: «Ни у кого кроме Семена и его тренера никаких вопросов не было»
Беленюк: «Завтра выезжаю в Польшу на учебно-тренировочные сборы»
Жан три недели будет готовиться в горной местности
21:44
Жан Беленюк / Фото: facebook.com/unitedworldwrestling
Олимпийский призер Жан Беленюк в интервью UA: Перший
рассказал о своей подготовке к Олимпийским играм.
«Сейчас я в отпуске и буквально завтра выезжаю в Польшу на учебно-тренировочные сборы, которые будут длиться три недели. Мы будем интенсивно готовиться в горах и будем нарабатывать выносливость, технику и будем подниматься на высокие горы».
Напомним, ранее Беленюк рассказал о том, как отнесся к третьему месту на чемпионате Европы.