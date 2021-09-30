Dream Team. Сборная Украины по женской борьбе – лучшая на чемпионате Европы U-23
Белинская и Рижко – в деле. Оглашен состав сборной Украины по женской борьбе на ЧМ-2021
В ряды команды вернулась и триумфатор мирового первенства в Лас-Вегасе
30 сентября 15:17
Оксана Кухта (в красном трико) - Facebook2-8 октября состоится чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская и греко-римская) в столице Норвегии – Осло.
Накануне стал известен состав сборной Украины среди борчих женского стиля:
50кг – Кокозей Богдана
53кг – Береза Христина
55кг – Хоменець Александра
57кг – Винник Соломия
59кг – Кухта Оксана
62кг – Прокопевнюк Илона
65кг – Рижко Татьяна
68кг – Лавренчук Анастасия
72кг – Белинская Алла
76кг – Осняч Анастасия
Отметим, что в весовой категории до 59 кг Украину будет представлять чемпионка мира-2015 Оксана Кухта, которая попала в основную обойму после длительного перерыва.
Ранее стал известен состав сборной Украины по вольной и греко-римской борьбе на ЧМ-2021.