Белинская не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады

Украинка уступила китаянке Чжоу Цянь

Алла Белинская / фото - Reuters

Украинская борчиха Алла Белинская, выступающая в весовой категории до 76 кг., не смогла выйти в четвертьфинал Олимпийских Игр в Токио.

В 1/8 финала в женской вольной борьбе на Олимпиаде Белинская уступила Чжоу Цянь из Китая (3:4). Уступая 2:4, украинка смогла отыграть один балл на последних секундах, но этого было недостаточно.

Алла Белинская – чемпионка рейтингового турнира Poland Open.