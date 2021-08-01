Белинская: «Олимпийские игры – это результат многолетней работы, главный шанс в жизни!»
Белинская не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады
Украинка уступила китаянке Чжоу Цянь
07:30
Алла Белинская / фото - Reuters
Украинская борчиха Алла Белинская, выступающая в весовой категории до 76 кг., не смогла выйти в четвертьфинал Олимпийских Игр в Токио.
В 1/8 финала в женской вольной борьбе на Олимпиаде Белинская уступила Чжоу Цянь из Китая (3:4). Уступая 2:4, украинка смогла отыграть один балл на последних секундах, но этого было недостаточно.
Алла Белинская – чемпионка рейтингового турнира Poland Open.