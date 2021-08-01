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Белинская не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады

Украинка уступила китаянке Чжоу Цянь
Olympics Токио-2020
07:30
Белинская не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады
Алла Белинская / фото - Reuters

Украинская борчиха Алла Белинская, выступающая в весовой категории до 76 кг., не смогла выйти в четвертьфинал Олимпийских Игр в Токио.

В 1/8 финала в женской вольной борьбе на Олимпиаде Белинская уступила Чжоу Цянь из Китая (3:4). Уступая 2:4, украинка смогла отыграть один балл на последних секундах, но этого было недостаточно.

Алла Белинская – чемпионка рейтингового турнира Poland Open.

Рене Тер Велде
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