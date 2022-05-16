Бронзовий медаліст ЧЄ: «Відверто кажучи, думати про тренування складно. Я сам з Одеси»

Владлен Козлюк / фото - Facebook Міністра спорту Вадима Гутцайта

Представник збірної України з греко-римської боротьби в ваговій категорії до 97 кг Владлен Козлюк в інтерв’ю пресслужбі НОК України поділився спогадами про виступ на турнірі в Угорщині, а також розповів про нинішню підготовку до наступних змагань.

Відверто кажучи, думати про тренування складно. Я сам з Одеси. Там ледь не щодня ракетні удари, дуже близько до моїх рідних. В дім, у який вдарило в Одесі, коли четвертий поверх зачепило, це за 500 м від моєї військової частини. Коли починаєш думати про цих людей - відсутні думки про спорт. Виходжу, роблю роботу, не більше.

Напевно, більше хочеться бути разом з військовими. В Києві та області складається враження, що зараз мирний час.

Я постійно на зв’язку зі своїм керівництвом з Одеси. Хочеться знати, як в них справи, іноді в мене навіть присутнє відчуття баласту. Я хвилююсь за найближчих людей, в мене батько знаходиться під Миколаєвом і тому деякі психологічні труднощі присутні.

На чемпіонат Європи в Будапешт, де я завоював медаль, я виїхав з Одеси приблизно за 18 годин до моменту, коли ми повинні були збиратися в Берегові. Дорога була важка, я за ніч проспав 3-4 години».