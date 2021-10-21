Чемпион Европы Новиков рассказал, как ему сообщили, что он не поедет на Олимпиаду

Чемпион Европы-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков рассказал, когда узнал, что точно не поедет на Олимпийские игр-2020 в Токио:

Со мной никто ни о чем не разговаривал, это самое обидное. Все просто игнорировали.

С тренером сборной Владимиром Шацких у меня был диалог. Это была моя инициатива. Мы обсудили этот вопрос – я понял, что на Олимпиаду безоговорочно едет Жан Беленюк. Если до этого мне никто не мог ничего сказать, то в тот момент я сразу понял все. Согласился или нет – это уже мое личное мнение. Я понял, что мне надо готовиться к другим стартам, которые будут после Олимпийских игр.

Шацких сказал, что на Олимпиаду едет именно чемпион лицензионного чемпионата мира.

С прошлым тренерским составом никакого диалога у нас не было. Никто не давал конкретного ответа».