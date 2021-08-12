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Чемпион Токио-2020 Стивсон: «Я – самый крутой борец в мире. Кто не хотел бы получить титул чемпиона UFC?»
Американский «вольник» готов перейти в ММА
08:58
Гейбл Стивсон и Гено Петриашвили / Фото - gettyimagesОлимпийский чемпион Токио-2020 по вольной борьбе (вес до 125 кг) Гейбл Стивсон заявил, что намерен попробовать свои силы в ММА, подписав контракт с американским промоушеном UFC.
Цитирует американца MMAFighting.
«Определенно, я являюсь фанатом боев. Кто бы не хотел быть самым крутым человеком на планете? Кто бы не захотел удерживать чемпионский пояс UFC? У меня золотая медаль, и я самый крутой борец на планете. Почему бы мне не пойти и стать самым крутым чемпионом UFC в супертяжелом весе? Я отправил твит Дэйне, уверен, что он это увидел».
Напомним, в финале Олимпиады-2020 Стивсон сенсационно выиграл схватку у титулованного грузинского борца Гено Петриашвили.
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