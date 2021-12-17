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Чемпионат Европы-2023 по спортивной борьбе пройдет в столице Азербайджана
Баку в третий раз в своей истории примет континентальное первенство
10:35
Чемпионат Европы по спортивной борьбе / Фото - wsj.comОбъединенный мир борьбы (UWW) на своем официальном сайте объявил о месте проведения чемпионата Европы-2023 по спортивной борьбе.
Турнир примет столица Азербайджана, Баку. Кандидатов на континентальное первенство было двое: помимо Азербайджана, чемпионат хотела провести у себя Хорватия.
Отметим, что до этого Баку дважды удостаивался права на проведение главного старта континента: в 2002 году в Городе ветров и огней соревновались борцы вольного стиля, а в 2010 году – представители всех трех стилей борьбы.
Напомним, чемпионат Европы-2022 пройдет с 4-го по 10 апреля в Будапеште (Венгрия).
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