Чемпионат Европы-2023 по спортивной борьбе пройдет в столице Азербайджана

Баку в третий раз в своей истории примет континентальное первенство

Чемпионат Европы по спортивной борьбе / Фото - wsj.com

Объединенный мир борьбы (UWW) на своемобъявил о месте проведения чемпионата Европы-2023 по спортивной борьбе.Турнир примет столица Азербайджана, Баку. Кандидатов на континентальное первенство было двое: помимо Азербайджана, чемпионат хотела провести у себя Хорватия.Отметим, что до этого Баку дважды удостаивался права на проведение главного старта континента: в 2002 году в Городе ветров и огней соревновались борцы вольного стиля, а в 2010 году – представители всех трех стилей борьбы.Напомним, чемпионат Европы-2022 пройдет с 4-го по 10 апреля в Будапеште (Венгрия).Ранее триумфатор Игр в Токио-2020 по греко-римской борьбе