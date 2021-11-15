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Черкасова: «Карьеру официально не завершила, взяла паузу на размышление»
Бронзовый призер Игр-2020 продолжает держать себя в тонусе
11:13
Алла Черкасова / Фото - Getty ImagesБронзовый призер Олимпийских игр в Токио по женской борьбе Алла Черкасова поделилась мыслями относительно возможного завершения карьеры.
Алла, от первого вашего громкого успеха, бронзовой медали ЧМ-2010, до бронзы Токио прошло 11 лет. Какая медаль приятнее?
«Конечно, Олимпийских игр. Я к ней шла всю спортивную жизнь – 18 лет общего труда. Если бы не было этой медали, наверное, осталась бы нереализованной спортсменкой. Теперь себя чувствую реализованной не только как спортсменка, но и как человек».
Карьеру завершаете или есть еще силы на покорение новых вершин?
«Новые горизонты я еще увижу, но вряд ли они будут связаны со спортом. Карьеру официально не завершила. Взяла паузу на размышление. Сейчас отдыхаю, но форму буду поддерживать всю жизнь, нельзя себя запускать».
Напомним, в малом финале Олимпиады в Токио Черкасова встречалась с триумфатором Игр в Рио-2016 японкой Сарой Досе. Под конец первого периода Алла выполнила четырехбалльный бросок со стойки и положила свою соперницу на туше, тем самым став бронзовым призером Олимпиады-2020.
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