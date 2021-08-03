Сумасшедший день от наших борцов в Токио. Беленюк и Насибов – в финале, Черкасова выиграла бронзу
Черкасова – о бронзе на Играх в Токио: «Я понимала, что это могут быть последние 6 минут моей жизни в борьбе»
Титулованная украинка намерена отдохнуть от спорта
3 августа 16:45
Алла Черкасова / Фото - gettyimages.comЧемпионка мира-2018, украинская борчиха Алла Черкасова в эфире «UA:Перший» поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали в женской борьбе на Олимпийских играх в Токио.
«Я невероятно благодарна всем. Всем людям, которые меня окружали столько лет, которые помогали, поддерживали, мотивировали. Так много людей. Если бы я всех благодарила, то и трех часов бы не хватило. За такой спортивный срок так много людей, которые были рядом в разные периоды. Кто-то словом, кто-то делом... Я могу час имена перечислять. Украине, воздуху, я настолько благодарна за эту медаль богу. Я очень счастлива».
Непростая соперница, японка, победитель ОИ в 2016 году. Как ты настраивалась?
«Было тяжело настроиться, но я все ограничила в рамках одной схватки. Я была готова бороться 6 минут. Я понимала, что это могут быть последние 6 минут моей жизни в борьбе. Хотела выложиться на все 100% и выиграть эту медаль любой ценой».
Было слышно, что тебя с трибун поддерживали. Ты слышала?
«Я слышала поддержку. Я очень благодарна тем, кто поддерживал. Это очень приятно чувствовать поддержку с трибун».
Какие планы после Олимпиады?
«Сейчас у меня отдых, это 100%. Проведу немного время с семьей, а дальше посмотрим. Возможно, пойду в декрет».
Напомним, в малом финале турнира Черкасова встречалась с триумфатором Игр в Рио-2016 японкой Сарой Досе. Под конец первого периода Алла выполнила четырехбалльный бросок со стойки и положила свою соперницу на туше, тем самым став бронзовым призером Олимпиады-2020.