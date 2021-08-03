Черкасова – о бронзе на Играх в Токио: «Я понимала, что это могут быть последние 6 минут моей жизни в борьбе»
Черкасова выиграла юбилейную медаль Олимпиады для украинской женской и вольной борьбы
Уроженка Львова завоевала бронзу в весовой категории до 68 кг
3 августа 17:42
Алла Черкасова / Фото - gettyimages.comУкраинка Алла Черкасова, которая завоевала бронзовую медаль в женской борьбе в весовой категории до 68 кг, стала обладательницей юбилейной десятой награды для представителей Украины в вольном и женском стиле на Олимпийских играх.
Отметим, что на шести Олимпиадах украинские борцы завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.
Все медали сборной Украины в вольной и женской борьбе на Олимпийских играх:
Напомним, в малом финале турнира Черкасова встречалась с триумфатором Игр в Рио-2016 японкой Сарой Досе. Под конец первого периода Алла выполнила четырехбалльный бросок со стойки и положила свою соперницу на туше, тем самым став бронзовым призером Олимпиады-2020.