Черкасова: «Карьеру официально не завершила, взяла паузу на размышление»
Черкасова: «Все еще жду квартиру от мэра Львова»
Титулованная украинка – о жизни после Игр в Токио
11:59
Алла Черкасова / Фото - FacebookЧемпионка мира-2018, а также бронзовый призер Токио-2020 по женской борьбе Алла Черкасова рассказала, как изменилась жизнь после Игр.
Как изменилась жизнь после Олимпиады?
«Сразу после медали было много интервью, съемок. Сейчас все успокоилось, внимание стихло. Теперь я полностью удовлетворена жизнью, довольна тем, что отдала столько лет борьбе. Если раньше были сомнения, правильный ли я путь выбрала, то сейчас все окупилось сторицей. Могу теперь свободно пропагандировать людям спорт. Это то, ради чего стоит жить. Такие эмоции ни с чем не сравнимы. И главное, теперь я чувствую себя уверенным по жизни человеком».
Квартиру, которую обещал мэр Львова Андрей Садовой, получили?
«Пока нет. Ждем. Надеюсь, он выполнит свое обещание. Я родилась во Львове и до последнего представляла свой родной город».
Сейчас где живете?
«В Боярке, под Киевом».
Также Черкасова высказалась по поводу завершения спортивной карьеры.