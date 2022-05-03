Ливач без проблем вышла в «бронзовый финал» Олимпийских игр в Токио
«Чому українці не повинні ненавидіти росію?». З Лівач не посперечаєшся
Титулована борчиня опубліковала фото зруйнованої багатоповерхівки у Бородянці
20:54
Оксана Лівач / Фото - НОКЧемпіонка Європи-2020 з жіночої боротьби Оксана Лівач в Instagram опубліковала фотографію зруйнованого російськими військами багатоповерхового будинку у Бородянці та написала правильні слова в адрес усієї росії.
«Чому українці не повинні ненавидіти росію?».
Напередодні бронзовий призер II Європейських ігор у Мінську та індивідуального Кубка світу-2020 з вільної боротьби Гор Оганнесян висловився щодо вторгнення військ РФ на територію України, а також поділився думками з приводу повернення на килим.
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