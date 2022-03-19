Спорт вне политики? российские гимнастки вышли на сцену с буквой Z во время концерта-митинга в поддержку войны в Украине
«Чтобы после победы Украины все не было снято». Беленюк призвал навсегда отстранить российских спортсменов, поддерживающих войну
А также ввести сроки исключения для всех атлетов из рф
10:46
Фото: Facebook
Олимпийский чемпион Жан Беленюк в своем Instagram выступил с предложением касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований:
Спортивное сообщество должно требовать конкретных сроков исключения спортсменов из рф в международных соревнованиях! Чтобы не было так, что после нашей победы с них были сняты все санкции!
Роме Власову и подобных ему идиотов – никаких Олимпиад и чемпионатов мира/Европы. Пожизненно!
Беленюк также предложил пропутинцу Роману Власову приехать в Украину на танке и пообещал «теплый прием».
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