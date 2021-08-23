Насибов: «Очень приятно, что именно такой человек, как Гутцайт, стоит во главе спорта»
Достойный сын своих родителей. Насибов рассказал, куда потратит премию за Токио-2020
Борец удивился тому, что не пришлось платить налоги с премии
15:55
Парвиз Насибов / Фото: скрин-шот
Серебряный призер Токио-2020 в греко-римской борьбе Парвиз Насибов в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ
рассказал о своей премии за олимпийскую медаль.
«Премию мы получили спустя три дня после того как мы прилетели в Украину. Моя премия составила $80 тыс. Я думал, что будет какой-то налог и $10-$15 тыс. покинут меня. Но так получилось, что все $80 тыс. пришли на карту. Хочу приобрести жилье своим родителям и себе в Николаеве.
Мои родители сейчас живут на съемной квартире. Я помогаю им и сам живу на съемной квартире. У меня была такая задача: если даст бог и я получу премию, то приобрету жилье своим родителям. Чтобы облегчить их жизнь и чтобы они не думали, как и кому каждый месяц платит деньги. Чтобы это было их собственные жилье».
Напомним, ранее Насибов заявил, что его главная цель – олимпийское золото.