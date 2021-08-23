Достойный сын своих родителей. Насибов рассказал, куда потратит премию за Токио-2020

Парвиз Насибов / Фото: скрин-шот

Серебряный призер Токио-2020 в греко-римской борьбе Парвиз Насибов в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ рассказал о своей премии за олимпийскую медаль.



Мои родители сейчас живут на съемной квартире. Я помогаю им и сам живу на съемной квартире. У меня была такая задача: если даст бог и я получу премию, то приобрету жилье своим родителям. Чтобы облегчить их жизнь и чтобы они не думали, как и кому каждый месяц платит деньги. Чтобы это было их собственные жилье».