Садулаев: «Снайдер – нормальный мужик, общаемся с ним. Сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады»
Двукратный чемпион ОИ Садулаев: «UFC любит суету нагонять»
Титулованный вольник – о потасовке на турнире UFC 267 в Абу-Даби
13:40
Абдулрашид Садулаев / Фото - eurosportДвукратный олимпийский чемпион, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал, как во время турнира UFC 267, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), вмешался в потасовку фанатов.
Титулованный спортсмен разнимал мужчин, которые затевали драку, а далее помог оттащить болельщика от охраны, чтобы его не задержали.
«Там такое небольшое недоразумение было. Проблем не было. UFC любит суету нагонять».
Отметим, что российский боец вернется на ковер 3 декабря в Москве. На Гран-при Москвы он встретится с Магомедгаджи Нуровым, который представляет Северную Македонию.
Напомним, Садулаев в полуфинале ЧМ-2021 выиграл у украинца Магомеда Закариева, который, в свою очередь, стал бронзовым призером турнира.
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