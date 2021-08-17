Беленюк: «Все в Украине точно знают, что Путин – убийца, что его политика убивает молодых ребят»
Еще одна награда за Олимпиаду. Беленюк получил очередное воинское звание
Чемпион Токио-2020 также получил поощрительный презент
20:41
Жан Беленюк / Фото - file.liga.net17 августа в Министерстве обороны Украины прошла встреча военнослужащих, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио.
Триумфатор Игр-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк получил очередное воинское звание – старший лейтенант. Об этом сообщает официальный сайт Минобороны Украины.
Также министр обороны Украины Андрей Таран вручил титулованному борцу поощрительную награду Министерства обороны «Огнестрельное оружие» – пистолет ПМ.
Напомним, Беленюк жестко высказался о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
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