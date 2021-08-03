«Это все для Украины». Насибов со слезами на глазах рассказал о выходе в золотой финал Олимпиады

Парвиз Насибов / Фото: Getty Images

«Вольник» Парвиз Насибов дал комментарий в эфире «UA:Перший» о своем выходе в золотой финал Олимпийских игр-2020, который пройдет завтра, 4 августа:



Я не знаю, мне нечего сказать. Слава Богу, хвала Всевышнему, что он меня наградил такой победой. Чем тяжелее победа, тем она слаще. Спасибо огромное. Я не могу сдержать эмоции свои.

Я хотел бы передать огромное-огромное моей маме, моему отцу, всей моей семье, моей девушке, которая сейчас, наверное, смотрит. Лен, я тебя люблю, спасибо, что ты рядом. Моим тренерам всем. Огромное всем спасибо.

Огромное спасибо я хочу сказать Шацкому Владимиру Владимировичу, это тренер. Он, наверное, радуется больше, чем я. Потому что я в последнее время с ним работаю – этот человек столько в меня вложил, дал мне поверить в себя. И эта вера у меня будет долго.

Я обещаю все время радовать. Я стану сильнее. Я много добьюсь, дай Бог. Я вас обнимаю всех.