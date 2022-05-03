Оганнесян: «Ехал с настроем на победу на Кубке мира, но, увы, только бронза»
Гор Оганнесян – россиянам: «Займитесь освобождением своей головы, там очень много мусора!»
Титулованный украинский вольник – о войне и возобновлении карьеры
15:19
Гор Оганнесян / Фото - НОКБронзовый призер II Европейских игры в Минске и индивидуального Кубка мира-2020 по вольной борьбе Гор Оганнесян в интервью Instagram-паблику Wrestling History высказался относительно вторжения войск РФ на территорию Украины, а также поделился мыслями по поводу возвращения на ковер.
Как ты, в какой сейчас находишься форме, что скажешь о проведенном сборе?
«Сложно ответить на вопрос как я, так как в нашей стране идет полномасштабная война, состояние не из лучших! Форму пытаюсь держать, но это тяжело удается, сейчас собраться с мыслями и полностью отдавать себя тренировкам – нереально. Но сбор прошел неплохо, делал одну тренировку в день, не нагружая организм, так как ни физически, ни психологически не готов работать на максимум».
«Так называемые «ОСВОБОДИТЕЛИ», исчезните из нашей страны, до вашего прихода все было хорошо, люди наслаждались жизнью и шли к своим целям! Займитесь освобождением своей головы, там очень много мусора!».
В чем причина твоего долгого отсутствия на коврах международного и регионального уровня?
«Пытаясь попасть на олимпийские игры в Токио, сделал много стартов в 65 кг и тем самым дал большую нагрузку на организм, постоянные сгонки дали о себе знать, получим не мало травм, которые залечиваю до сих пор».
Что скажешь о конкуренции в своей весовой категории среди украинцев, кого считаешь наиболее перспективным и с кем был хотел сразиться в финале чемпионата Украины?
«В нашей стране достаточно перспективных ребят, выделить сложно! За чемпионат Украины пока не думал, но все ребята достойные быть в финале».
Куда ты нацелен дальше? Какие планы у тебя на ближайшие пару лет?
«До войны планировал поехать на чемпионат мира в Сербию, который будет проходить в середине сентября, но сейчас всё в подвешенном состоянии, сложно планировать что-то из-за нестабильной ситуации в стране!».
Что ты хочешь сказать своим фанатам и близким?
«Хочу пожелать мирного неба, берегите друг друга, сейчас это необходимо!».
Ранее серебряный призер Токио-2020 Парвиз Насибов в интервью XSPORT рассказал о тренировках в условиях войны.
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