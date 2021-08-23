Насибов: «Очень приятно, что именно такой человек, как Гутцайт, стоит во главе спорта»
Горсовет Запорожья не подарил квартиру призеру Токио-2020, поскольку на заседании было слишком мало депутатов
Парвизу Насибову обещают решить вопрос в сентябре
16:32
Парвиз Насибов / Фото: unitedworldwrestling
Серебряный призер Токио-2020 в греко-римской борьбе Парвиз Насибов в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ
рассказал о ситуации с обещанным сертификатом на квартиру в Запорожье.
«Мне обещали дать сертификат на приобретение квартиры. Мэр города дважды опубликовал у себя в Facebook то, что когда я приеду, то меня встретят не с пустыми руками. Я приехал, меня встретили, но пока еще с пустыми руками.
Вчера была сессия горсовета, где должны были подтвердить что с городского бюджета мне выделят миллион гривен на приобретение жилья. Но так получилось, что на сессию пришло очень мало депутатов, и мой вопрос не был решен.
Правда, мне поступают звонки с тем, что мое жилье будет уже в сентябре».
Напомним, ранее Насибов рассказал, что хочет купить на полученную премию за серебро ОИ-2020.