Горсовет Запорожья не подарил квартиру призеру Токио-2020, поскольку на заседании было слишком мало депутатов

Парвиз Насибов / Фото: unitedworldwrestling

Серебряный призер Токио-2020 в греко-римской борьбе Парвиз Насибов в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ рассказал о ситуации с обещанным сертификатом на квартиру в Запорожье.



Вчера была сессия горсовета, где должны были подтвердить что с городского бюджета мне выделят миллион гривен на приобретение жилья. Но так получилось, что на сессию пришло очень мало депутатов, и мой вопрос не был решен.

Правда, мне поступают звонки с тем, что мое жилье будет уже в сентябре».