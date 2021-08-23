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Горсовет Запорожья не подарил квартиру призеру Токио-2020, поскольку на заседании было слишком мало депутатов

Парвизу Насибову обещают решить вопрос в сентябре

Борьба
16:32
Горсовет Запорожья не подарил квартиру призеру Токио-2020, поскольку на заседании было слишком мало депутатов
Парвиз Насибов / Фото: unitedworldwrestling

Серебряный призер Токио-2020 в греко-римской борьбе Парвиз Насибов в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ рассказал о ситуации с обещанным сертификатом на квартиру в Запорожье.

«Мне обещали дать сертификат на приобретение квартиры. Мэр города дважды опубликовал у себя в Facebook то, что когда я приеду, то меня встретят не с пустыми руками. Я приехал, меня встретили, но пока еще с пустыми руками.

Вчера была сессия горсовета, где должны были подтвердить что с городского бюджета мне выделят миллион гривен на приобретение жилья. Но так получилось, что на сессию пришло очень мало депутатов, и мой вопрос не был решен.

Правда, мне поступают звонки с тем, что мое жилье будет уже в сентябре».

Напомним, ранее Насибов рассказал, что хочет купить на полученную премию за серебро ОИ-2020.

Карен Агабекян
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Парвиз Насибов

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