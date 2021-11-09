Рижко и Грушина-Акобия стали чемпионками Европы U-23. У Зеленых – серебро
Грушина-Акобия: «Перед чемпионатом Коляденко подарила мне борцовки, в которых я выиграла мировое первенство U-23»
22-летняя украинка – о презенте от бронзового призера Токио-2020
17:17
Алина Грушина-Акобия / Фото - UWWДвукратная призерка чемпионатов Европы Алина Грушина-Акобия в Instagram поблагодарила бронзовую медалистку Токио-2020 Ирину Коляденко за борцовки, подаренные перед планетарном форумом U-23.
«Перед чемпионатом Ирина Коляденко подарила мне борцовки, в которых я выиграла чемпионат мира. Спасибо тебе».
Напомним, Грушина-Акобия выиграла чемпионат мира U-23 в весовой категории до 57 кг.
Женская сборная Украины выиграла общекомандный зачет мирового первенства U-23.
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