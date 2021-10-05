Закариев в полуфинале чемпионата мира проиграл лучшему борцу планеты
Гуштын – не у дел. Закариев стал бронзовым призером чемпионата мира
Украинец сотворил настоящий фурор в весовой категории до 97 кг
20:05
Магомед Закариев / Фото - UWWВ Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Сегодня на турнире завершили выступления борцы вольного стиля. В весовой категории до 97 кг бронзовым призером турнира стал украинец Магомед Закариев.
В малом финале Магомед в концовке встречи деклассировал титулованного белоруса Александра Гуштына.
Видео медальной схватки:
Украинец в 1/8 финала уверенно разобрался с костариканцем Максвеллом Гаритой (10:3), а в четвертьфинале в напряженной схватке со счетом 6:3 одержал победу над чемпионом Европы-2020, турком Сулейманом Караденизом.
За выход в финал ЧМ-2021 Закариев проиграл двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву.
Превью чемпионата мира в Осло, который вы можете смотреть в прямом эфире и в премьерном показе на телеканале XSPORT, а также на сайте XSPORT.ua.
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