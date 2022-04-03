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Из рядов Госпогранслужбы Украины – на международный форум. Заслуженная бронза Владлена Козлюка на чемпионате Европы-2022

Жора Абовян и Ярослав Фильчаков потерпели поражения в утешиловке
Борьба
03 апреля 21:26
Из рядов Госпогранслужбы Украины – на международный форум. Заслуженная бронза Владлена Козлюка на чемпионате Европы-2022
Владлен Козлюк (в синем трико) / Фото - UWW
В Будапеште (Венгрия) состоялся заключительный соревновательный день чемпионата Европы по спортивной борьбе.

Вслед за женщинами и вольниками свои выступления на турнире завершили борцы греко-римского стиля.

В весовой категории до 60 кг выступил украинец Жора Абовян. В первой схватке Жора не оставил шансов швейцарцу Димитару Сандову (11:0), а в четвертьфинале финале в упорной борьбе проиграл болгарину Эдмонду Назаряну (1:3), который вышел в финал соревнований. Далее на Абовяна ждала утешительная встреча с венгром Эриком Торбой, однако непонятное судейство лишило украинца возможности побороться за бронзовую медаль турнира (0:2).

В категории до 82 кг украинец Ярослав Фильчаков получил шанс побороться за бронзовую медаль. В квалификации уроженец Харькова в первом периоде положил на туше болгарина Росиана Дермански. В 1/8 финала Фильчаков в тяжелейшей борьбе уступил грузину Геле Болквадзе со счетом 1:4. Затем Болгвадзе в полуфинале выиграл у немца Паскаля Эйселя (3:1), тем самым, потянув украинца в утешиловку. Однако в утешительной встречи Фильчаков проиграл турку Бурхану Акбудаку со счетом 0:8.

В весовой категории до 97 кг бронзовую медаль соревнований завоевал одессит Владлен Козлюк. Украинец в первой встрече уверенно победил голландца Тайрона Стеркенбурга (чистая победа на туше), затем, в четвертьфинале уверенно разобрался с турком Бейтуллахом Кайисдагом (8:4). В 1/2-й Козлюк ничего не смог противопоставить болгарину Кирилу Милову (1:7).

В схватке за 3-е место соревнований Владлен за 2 минуты разобрался с грозным норвежцем Феликсом Балдауфом (8:0).

Отметим, что с начала вторжения России Козлюк был призван в ряды Государственной пограничной службы Украины, где находился прям до отъезда национальной команды в Будапешт.

Напомним, что первую медаль «классикам» принес уроженец Волновахи Александр Грушин. Украинец в весе до 63 кг в бронзовом поединке уверенно выиграл у немца Этьенна Кенсингера со счетом 5:2.

Владимир Кириченко
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Теги

Сборная Украины (греко-римская борьба) Жора Абовян Ярослав Фильчаков Владлен Козлюк

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