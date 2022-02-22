Каково это быть в шаге от финала Олимпиады и проиграть? «Сейчас вспоминаю те эмоции и хочется заплакать»

Ирина Коляденко – о том, как уступить в главной схватке карьеры, но собраться и взять медаль

Ирина Коляденко с бронзовой медалью Олимпийских игр / Фото - НОК

Сборная Украины провела достаточно яркие летние Олимпийские игры-2020. Да, одна золотая медаль – это негатив. Но суммарное количество наград – 19. И, стоит понимать, что их могло быть намного больше. Однако важность удачи в подобных соревнованиях невероятно важна.

Одной из героинь Токио-2020 стала Ирина Коляденко. Для тогда 22-летней девушки это была дебютная Олимпиада в карьере. И она сумела привезти из Японии медаль. Бронзовую.

Но XSPORT.ua решил задеть тему не победы, а тему, которую часто обходят стороной, – тему поражения. Каково это находиться в шаге от осуществления мечта – финала Олимпийских игр. Но уступить. А после этого найти в себе силы выйти на бронзовую схватку, чтобы все же подняться на пьедестал.

Вице-чемпионка мира-2019, обладательница бронзы и золота чемпионатов Европы, а также медали Олимпийских игр Коляденко рассказала об этом.

В 23 года многие еще считаю себя едва ли не детьми, с родителями живут. Каково это в таком возрасте уже быть призером Олимпийских игр?

Классно. Это классные ощущения. Тем более, я еще в 22 года стала призером Олимпиады. Успела еще до 23-летния – еще почти месяц до дня рождения был.

Это хорошо. Это пример молодежи, что и в 23 года можно выигрывать такие медали. Даже если ты впервые на таких соревнованиях, даже если ты там никогда не был. Можно достигать таких вершин.

Путь был очень сложным и, скажем так, тернистым. Вообще 2021 год был для меня безумным.

Все началось с чемпионата Украины. Я выиграла его, потом лицензионный турнир (завоевала путевку на Олимпийские игры), потом выиграла чемпионат Европы, а после этого былв сама Олимпиада – завершающий этап в году.

Было сложно: много соревнований, много эмоций, сил было потрачено. И моих, и тренера, команды. Но это того стоило.

Многие обращают внимания только на победы. Но можешь рассказать каково это было уступить в полуфинале Олимпиады? Уступить, когда казалось, что к самой большой сцене – финалу Игр остается лишь один шаг.

Переживать поражение – это очень сложно. А уж тем более на Олимпийских играх, когда ты знаешь, что если выигрываешь схватку, то на 100% будешь с медалью, а если проиграешь, то можешь приехать домой вообще ни с чем.

Так что да, очень сложно. Нужна поддержка в такие моменты. Одна я бы на справилась с эмоциями, они меня просто поглотили. Тот день для меня пролетел, я эмоционально была загружена.

Даже вспоминать об этом тяжело. Наверное, слишком мало времени прошло. Сейчас вот вспоминаю те эмоции и хочется заплакать. Я тогда просто целый вечер плакала. У меня была истерика. Тренер дал мне поплакать.

Но на следующий день мне нужно было собраться, чтобы бороться за бронзу.

Конечно, я себя настраивала только на победу. Такой шанс ведь может быть только раз в жизни, ведь спорт – это непредсказуемая штука.

Да, был легкий мандраж, ведь моя соперница – опытная спортсменка, первый номер мирового рейтинга, я с ней никогда не боролась, я не знала, какая она на ковре, но знала ее достижения.

Наверное, это сыграло со мной злую шутку. Потому что я боролась не со спортсменкой, а с ее достижениями. Это достаточно грубая ошибка с моей стороны была.

Во время схватки какие мысли были, особенно когда стало понятно, что все идет совершенно не по плану?

Я, если честно, еще ни одной схватки не посмотрела после Олимпиады. Еще морально не готова к этому.

Было тяжело. Наверное, были мысли, что финал выскальзывает из рук. В какой-то момент я, наверное, эмоционально сломалась – и все, уже дальше не хватило эмоциональных сил переломить ход схватки.

Чего хотелось после этой схватки? Какими были первые мысли, когда все это завершилось? Спрятаться, выйти против нее еще раз, сразу бороться за бронзу?

Разочарование, отчаяние. Я вышла и первые слова моего тренера: «Мы проиграли. Не ты сама». Я начала плакать. Все – у меня опустились руки, я ничего не хотела в тот момент.

Это достаточно сложно. Но мы это тренируем. Мы должны быть в боевой готовности в любой момент. Нет разницы как ты себя чувствуешь. Плохо тебе физически, психологически – ты должен выходить и бороться. И побеждать.

Если ты ставишь себе цель, то у тебя нет никаких отговорок, чтобы не выйти и не бороться или выйти и не бороться за победу.

Тренер настроил меня правильно. Медаль тому доказательство.

Бронза – это сатисфакция за то поражение. Радость от нее перекрывает ту печаль? Она принесла удовлетворение?

Сначала нет. Радости не было вообще. У меня было такое: «Фух. Это все закончилось. Я могу немного выдохнуть. Не держать себя в напряжении». Я ведь не могла расслабиться, не могла просто сказать, что не хочу чего-то делать. Нет, я не могла, ведь у меня была цель.

Мне, по факту, удалось ее достичь. И после этого пришло облегчение.

Потом, со временем я уже начала понимать, что это классно, что любая медаль Олимпийских игр – это не сравнить ни с чем. Но это я понимаю уже сейчас, в тогда – нет.