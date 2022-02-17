«Хочешь мира – готовься к войне». Беленюк разобрал и начистил свое огнестрельное оружие

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17 февраля 18:37
Жан Беленюк / Фото: Инстаграм
Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк на фоне информации о готовящемся вторжении России в Украину опубликовал фото, на котором чистит свой пистолет
«Хочешь мира – готовься к войне!
Держи порох сухим, а «Макарова» чистым
И главное – горячее сердце и холодный ум! Сохраняем спокойствие».
Напомним, ранее Беленюк заявил, что не собирается покидать Киев на фоне информации о возможном вторжении.
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