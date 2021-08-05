Михайлов и Хоцяновский не смогли пробиться в четвертьфинал ОИ-2020
Хоцяновский: «Столько подготовки прошло, столько опыта за плечами, но видите, что Олимпийские игры отличаются от других стартов»
Титулованный украинский вольник – о неудачном выступлении в Токио-2020
5 августа 18:57
Александр Хоцяновский / Фото - t2.gstatic.comБронзовый призер чемпионата мира и Европы украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский в эфире «UA:Перший» поделился эмоциями после поражения в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио, а также рассказал о планах на ближайшее будущее.
«Мы жили в одной комнате с Жаном Беленюком и Парвизом Насибовым, они очень подняли нам командный дух. К сожалению, я подвел болельщиков. Столько подготовки прошло, столько опыта за плечами, но видите, что Олимпийские игры отличаются от других стартов. Не удалось привести стране медаль. Это плохо. Надо, чтобы внутри был огонь и желание для того, чтобы готовиться к Парижу-2024. Если будет, то будем готовиться, если нет – будем решать, что дальше делать».
Напомним, Хоцяновский в схватке за выход в четвертьфинал не смог набрать ни единого балла. Иранский борец Амир Хоссейн Заре победил украинца со счетом 7:0.
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