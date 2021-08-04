Коляденко: «Моя молодость победила опыт»

Ирина Коляденко / фото - Getty Images

Борчиха в весовой категории до 62 килограмм Ирина Коляденко прокомментировала в прямом эфире UA:Перший завоевание бронзовой медали Олимпийских игр-2020. Украинка в финале одолела соперницу из Латвии, которую на лицензионных соревнованиях побеждала досрочно.

Потом уже подготовка к самой Олимпиаде. Надо было постоянно держать первенство, потому что у нас олимпийская лицензия на вес, а не именная. Приходилось постоянно конкурировать в команде. Так что тяжело далось, но я рада, что прошла этот путь.

Я его прошла не одна, поэтому нам удалось завоевать медаль. Я с Григорьевой уже боролась на лицензионном турнире в финале, я выиграла тогда с отрывом в 10 баллов. Но раз на раз не приходится, это опытная спортсменка. Но моя молодость дала бой опыту.

Сейчас немного отдыха, восстановление, будем смотреть, когда я начну свой путь дальше, тренировки. Тогда уже будем строить свои планы».