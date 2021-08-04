Коляденко: «Моя молодость победила опыт»
Борчиха в весовой категории до 62 килограмм Ирина Коляденко прокомментировала в прямом эфире UA:Перший завоевание бронзовой медали Олимпийских игр-2020. Украинка в финале одолела соперницу из Латвии, которую на лицензионных соревнованиях побеждала досрочно.
«Олимпийский путь был очень сложным. Надо было выдержать все эмоциональное напряжение. Даже до этих соревнований надо было выиграть путевку на лицензионный турнир. В Украине это очень конкурентный вес. Надо было завоевать саму лицензию на Олимпийские игры.
Потом уже подготовка к самой Олимпиаде. Надо было постоянно держать первенство, потому что у нас олимпийская лицензия на вес, а не именная. Приходилось постоянно конкурировать в команде. Так что тяжело далось, но я рада, что прошла этот путь.
Я его прошла не одна, поэтому нам удалось завоевать медаль. Я с Григорьевой уже боролась на лицензионном турнире в финале, я выиграла тогда с отрывом в 10 баллов. Но раз на раз не приходится, это опытная спортсменка. Но моя молодость дала бой опыту.
Сейчас немного отдыха, восстановление, будем смотреть, когда я начну свой путь дальше, тренировки. Тогда уже будем строить свои планы».
Напомним, первую золотую медаль для Украины в Токио завоевал Жан Беленюк.