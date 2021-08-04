Коляденко добыла Украине 11-ю медаль в Токио, повторив результат Рио-2016

Ирина поборола латвийку Григорьеву

Ирина Коляденко / фото - Getty Images

На Олимпийских играх в Токио в бронзовом финале женской борьбы в весовой категории до 62 килограмм украинка Ирина Коляденко победила призера чемпионата мира Анастасию Григорьеву.

Чемпионка Европы 2021 года из Украины завоевала бронзу со счетом 3:1. После первого периода счет был равным, но вторая половина встречи осталась за Ириной.

Медаль стала для Украины 11-й в Японии. Таким образом, «сине-желтые» повторили национальный результат Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где на Олимпиаде было столько же наград.

Напомним, ранее Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом.