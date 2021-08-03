Коляденко проиграла в полуфинале Токио-2020 и сразится за бронзу

Украинка оказалась слабее одного из лидеров своего веса



Ирина Коляденко не смогла сдержать соперницу / Фото: ukrwrestling.com.ua

В полуфинале Олимпийских игр в Токио-2020 украинка Ирина Коляденко в весе до 62 кг проиграла киргизке Айсулуу Тыныбековой со счетом 0:10.



Тыныбекова, считающаяся одной из лучших в своем весе, первый период выиграла 4:0. Во втором украинка так и не смогла удачно отзащищаться от проходов и дала Айсуле заработать еще шесть баллов.

Напомним, ранее в финал по греко-римской борьбе прошел народный депутат Жан Беленюк.