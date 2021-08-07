Ливач имеет шанс завоевать бронзу Токио-2020. Ее обидчица с трудом вышла в финал Олимпиады
Ливач без проблем вышла в «бронзовый финал» Олимпийских игр в Токио
Украинка в первом периоде положила на туше кубинку Гомес
12:59
Оксана Ливач / Фото - gettyimagesНа Олимпийских играх в Токио проходит заключительный день на турнире по спортивной борьбе.
Завершают выступления представители вольного и женского стиля.
В весовой категории до 50 кг свою утешительную схватку выиграла чемпионка Европы-2019 украинка Оксана Ливач.
Уроженка Долины (Ивано-Франковская обл.) в первом периоде на туше положила кубинку Юснейлис Гомес.
Во встречи за бронзовую медаль Игр-2020 украинка встретится с американкой Сарой Хильдебрандт.
Напомним, в четвертьфинале Олимпийских игр Ливач в упорной схватке со счетом 3:7 проиграла бронзовому призеру Рио-2016 представительнице Китая Сунь Янань.
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