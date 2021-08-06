Ливач: «Первая Олимпиада, но надо бороться за медали сразу»
Ливач имеет шанс завоевать бронзу Токио-2020. Ее обидчица с трудом вышла в финал Олимпиады
Украинка начнет свой путь к бронзовой схватке Игр с утешительной встречи
6 августа 13:37
Оксана Ливач / Фото - FacebookНа Олимпийских играх в Токио проходит заключительный день соревнований по спортивной борьбе.
Свои выступления на Играх-2020 завершают представители вольного и женского стиля.
В весовой категории до 50 кг чемпионка Европы-2019 Оксана Ливач в 1/8 финала турнира без проблем разобралась с нигерийкой Адижат Идрис со счетом 10:0.
В четвертьфинале уроженка Долины (Ивано-Франковская область) в упорной схватке со счетом 3:7 проиграла бронзовому призеру Рио-2016 представительнице Китая Сунь Янань, которая, в свою очередь, с большим турдом вышла в финал турнира.
Таким образом, Ливач имеет шанс сразиться за бронзу Игр. В утешительной схватке Оксана встретится с кубинкой Юснейлис Лопес.
Напомним, украинские вольники Василий Михайлов и Александр Хоцяновский не смогли пробиться четвертьфинальной стадии.
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