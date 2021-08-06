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Ливач: «Первая Олимпиада, но надо бороться за медали сразу»

Чемпионка Европы-2019 – о поражении в четвертьфинале Игр в Токио


Olympics Токио-2020
6 августа 12:32
Ливач: «Первая Олимпиада, но надо бороться за медали сразу»
Оксана Ливач / Фото - gettyimages
На Олимпийских играх в Токио проходит заключительный день соревнований по спортивной борьбе.

Титулованная украинская борчиха Оксана Ливач в эфире «UA-Перший» прокомментировала свое поражение в четвертьфинале Игр-2020.

«Очень жаль, хотела победить и пойти дальше в турнире. Все пошло не по моему плану. Очень хотела выиграть, но не удалось. Надеюсь, что будет еще возможность побороться за бронзу. Не знаю, что сказать. Я вела, а она сделала действие и я не могла ее догнать. Это опытная спортсменка, достойный соперник, а надо было больше сделать, чтобы победить. С нигерийкой в (1/8 финала прим.) было волнительно, первый старт на Олимпийских играх. Вышла заряженной, все получилось, удалось с большим преимуществом ее победить. Знала, что дальше серьезный соперник. Олимпийские игры – крутые соревнования, я их почувствовала. Первая Олимпиада, но надо бороться за медали сразу. Надеюсь, что будет такая возможность».


В четвертьфинале уроженка Долины (Ивано-Франковская область) в упорной схватке со счетом 3:7 проиграла бронзовому призеру Рио-2016 представительнице Китая Сунь Янань.

Таким образом китаянка вышла в полуфинал Токио-2020. Если Янань пробьется в золотую схватку турнира, то Ливач продолжит выступление в утешительной схватке и сможет побороться за бронзовую медаль Игр.
Владимир Кириченко
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Теги

Оксана Ливач Сборная Украины (женская борьба)

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