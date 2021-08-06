Лавренчук и Ливач завоевали серебро на рейтинговом турнире Poland Open
Ливач в напряженной схватке проиграла призеру Рио-2016 и не смогла выйти в полуфинал Игр в Токио
Однако украинка имеет все шансы побороться за бронзу Олимпиады
07:11
Оксана Ливач / Фото - gettyimages.comНа Олимпийских играх в Токио проходит заключительный день соревнований по спортивной борьбе.
Свои выступления на Играх-2020 завершают представители вольного и женского стиля.
В весовой категории до 50 кг чемпионка Европы-2019 Оксана Ливач в 1/8 финала турнира без проблем разобралась с нигерийкой Адижат Идрис со счетом 10:0.
В четвертьфинале уроженка Долины (Ивано-Франковская область) в упорной схватке со счетом 3:7 проиграла бронзовому призеру Рио-2016 представительнице Китая Сунь Янань.
Таким образом китаянка вышла в полуфинал Токио-2020. Если Янань пробьется в золотую схватку турнира, то Ливач продолжит выступление в утешительной схватке и сможет побороться за бронзовую медаль Игр.
Напомним, украинские вольники Василий Михайлов и Александр Хоцяновский не смогли пробиться четвертьфинальной стадии.
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