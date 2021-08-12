Сладкий Жан. Беленюку презентовали торт, приуроченный к победе в Токио-2020
«Мы доказали, что невозможное – возможно». Беленюк поблагодарил Зеленского за золото Олимпийских игр
Борец стал единственным украинским олимпийским чемпионом в Токио
20:33
Фото: facebook.com/zhanbeleniuk
Олимпийских чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем Instagram выразил слова благодарности Президенту Украины Владимиру Зеленскому за шанс совершить невозможное:
Спасибо, господин Президент, за возможность в нелегкое время подготовиться к самым важным соревнованиям в жизни! Хоть в это мало кто верил и много кто критиковал, мы доказали, невозможное – возможно! Я желаю Вам сил и терпения для реализации своих амбициозных планов насчет развития и процветания нашей Украины! Уверен, все получится, как бы тяжело не было!
P.S. Я всегда рядом.
Напомним, что Беленюк выступил в защиту Ярославы Магучих.
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