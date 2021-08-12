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«Мы доказали, что невозможное – возможно». Беленюк поблагодарил Зеленского за золото Олимпийских игр

Борец стал единственным украинским олимпийским чемпионом в Токио
Борьба
20:33
«Мы доказали, что невозможное – возможно». Беленюк поблагодарил Зеленского за золото Олимпийских игр
Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Олимпийских чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем Instagram выразил слова благодарности Президенту Украины Владимиру Зеленскому за шанс совершить невозможное:

Спасибо, господин Президент, за возможность в нелегкое время подготовиться к самым важным соревнованиям в жизни! Хоть в это мало кто верил и много кто критиковал, мы доказали, невозможное – возможно! Я желаю Вам сил и терпения для реализации своих амбициозных планов насчет развития и процветания нашей Украины! Уверен, все получится, как бы тяжело не было!

P.S. Я всегда рядом.

Напомним, что Беленюк выступил в защиту Ярославы Магучих.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Владимир Зеленский Жан Беленюк

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