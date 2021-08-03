Наши медальные надежды. Расписание полуфиналов Беленюка, Насибова и Коляденко

Выход в финал гарантирует по крайней мере серебро

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Сегодня, 3 августа, пройдут полуфинальные схватки в греко-римской борьбе в весовых категориях до 67 кг и до 87 кг, а также в женской борьбе до 62 кг на Играх-2020.



Все представители Украины в этих дисциплинах пробились в 1/2-ю финала олимпийского турнира.

Вечерняя сессия начнется не ранее 12:15 по киевскому времени.

Схватка Парвиза Насибова с двукратным чемпионом мира среди юниоров будет второй в вечерней сессии.

Через один поединок на ковер вернется и серебряный призер Рио-2016 Жан Беленюк.

Следом за ним выступит Ирина Коляденко, которая встретится с чемпионкой мира-2019.

Напомним, что в схватке за бронзу по последнему действию уступил Ленур Темиров.