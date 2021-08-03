Насибов на пути в полуфинал Олимпийских игр переборол чемпиона мира из России
Наши медальные надежды. Расписание полуфиналов Беленюка, Насибова и Коляденко
Выход в финал гарантирует по крайней мере серебро
3 августа 09:46
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Сегодня, 3 августа, пройдут полуфинальные схватки в греко-римской борьбе в весовых категориях до 67 кг и до 87 кг, а также в женской борьбе до 62 кг на Играх-2020.
Все представители Украины в этих дисциплинах пробились в 1/2-ю финала олимпийского турнира.
Вечерняя сессия начнется не ранее 12:15 по киевскому времени.
Схватка Парвиза Насибова с двукратным чемпионом мира среди юниоров будет второй в вечерней сессии.
Через один поединок на ковер вернется и серебряный призер Рио-2016 Жан Беленюк.
Следом за ним выступит Ирина Коляденко, которая встретится с чемпионкой мира-2019.
Напомним, что в схватке за бронзу по последнему действию уступил Ленур Темиров.
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